ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай у суботу вранці запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5" для доставки вантажів на космічну станцію "Тяньгун", будівництво якої, як очікується, буде завершено цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5" запустив Китай
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
Ракета-носій CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 або "Великий похід-7 Y6") з "Тяньчжоу-5" на борту стартувала о 10:03 за пекінським часом з космодрому Веньчан на узбережжі південно-китайської острівної провінції Хайнань, повідомили у Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.
"Тяньчжоу-5" відокремився від ракети-носія і досяг визначеної орбіти приблизно за 10 хвилин після старту. Його сонячні панелі розгорнулися та почали працювати.
Канцелярія оголосила запуск успішним.
Далі за планом вантажний корабель попрямує до космічної станції та зістикується із нею.
Запуск "Тяньчжоу-5" став п'ятим із шести, запланованих Китаєм на 2022 рік для завершення основного етапу будівництва станції. Перед прибуттям корабля станція збільшилася до трьох модулів, і на ній продовжує роботу екіпаж корабля "Шеньчжоу-14". Очікується, що "Шеньчжоу-14" полетить на станцію трохи згодом, у грудні 2022 року.
Нагадаємо нещодавно останній модуль своєї космічної станції Tiangong вивів у космос Китай.
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