Вантажопотік у портах Азова скоротився удвічі через дії Росії

Вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.

"Як ми і очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торгових суден в українські морські порти Азовського моря за древнім принципом Кремля "хочу/не хочу"... У результаті такого підходу два українські порти втратили більш ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Станом на ранок 5 грудня Керч-Єнікальський канал, який контролює Росія, був відкритий, але протягом доби рух суден у порти Бердянська і Маріуполя не здійснювався.

Омелян повідомив, що Мінінфраструктури працює із союзниками по антиросійській коаліції над поверненням окупованих територій, звільненням захоплених моряків і кораблів, відновленням міжнародного права і припиненням економічної блокади Азовського регіону України.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.