Вантажопотік у портах Азова скоротився удвічі через дії Росії
"Як ми і очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торгових суден в українські морські порти Азовського моря за древнім принципом Кремля "хочу/не хочу"... У результаті такого підходу два українські порти втратили більш ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Станом на ранок 5 грудня Керч-Єнікальський канал, який контролює Росія, був відкритий, але протягом доби рух суден у порти Бердянська і Маріуполя не здійснювався.
Омелян повідомив, що Мінінфраструктури працює із союзниками по антиросійській коаліції над поверненням окупованих територій, звільненням захоплених моряків і кораблів, відновленням міжнародного права і припиненням економічної блокади Азовського регіону України.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
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