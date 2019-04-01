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Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви

На Фанар вже почали прибувати представники українського духовенства
Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков підтримати надання автокефалії Православній церкві України.
Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви Фото: ekathimerini.com

"Реалізація всіх [наших] зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, на якому ми маємо намір надати Томос про автокефалію і провести спільну службу з предстоятелем автокефальної православної церкви [України]", - йдеться у листі Вселенського Патріарха Варфоломія до патріархів і архієпископів автокефальних православних церков, передає Ortodoxia Info.

Зазначається, що на Фанар вже почали прибувати представники українського духовенства. Водночас ієрархи помісних православних церков повинні проаналізувати деталі листа, щоб продовжити роботу над визнанням нової церкви.

У листі Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков визнати Українську церкву автокефальною.

"Якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти агонії в Україні, ми не будемо мати ніякого виправдання у судний день", - наголосив Варфоломій.

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

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04 01 2019 18:21
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