Варшава обурена порівнянням Макрона Польщі з режимом Путіна

Польща ні з ким не веде війну, на відміну від Росії, і порівнювати режим Путіна і польську владу неприпустимо

Паралелі, які нібито дозволив собі провести кандидат в президенти Франції Емануель Макрон між владою в Польщі і Кремлівським режимом, неприпустимі і образливі для офіційної Варшави.

"Польща що, веде з кимось війну, як путінський режим? Або комусь загрожує? До Польщі не можна ставитися так само. Я обурений", - сказав голова верхньої палати польського парламенту Станіслав Карчевський в ефірі каналу TVN24.

Раніше, коментуючи слова Макрона про можливі санкції ЄС проти Варшави за нібито деякі недемократичні рішення, глава правлячої в Польщі партії Право і Справедливість Ярослав Качинський заявив, що "в Польщі - повна демократія, може, навіть найкраща в Європі".

Маршал Сенату, в свою чергу, припустив, що Макрон "може бути погано обізнаний" про події та політичне життя Польщі.

Нагадаємо, що 28 квітня кандидат-центрист на виборах президента Франції Макрон заявив, що в разі перемоги 7 травня буде домагатися санкцій ЄС проти Польщі, яка, як він вважає, порушує демократичні принципи блоку.

Згідно з результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

Раніше, Макрон заявляв, що Франція не повинна зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.