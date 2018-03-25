Варшава не прагне обирати героїв для України, – МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що Польща не прагне "обирати героїв" для України і впливати на зміст українських підручників з історії.

"Думка про те, що Варшава має намір обирати героїв України чи впливати на зміст українських підручників з історії, є цілковито невиправданою", – сказав Бартош Ціхоцький в інтерв'ю Wpolityce.

Водночас він зазначив, що Варшава не погодиться з втратою права на поховання поляків.

Ціхоцький підкреслив, що Київ не був зацікавлений у створенні комісії щодо історико-правового діалогу та в ексгумації польських поховань.

Бартош Ціхоцький очолює міжурядову групу щодо історично-правового діалогу з Ізраїлем. На запитання, чому не було створено аналогічну групу щодо України, Ціхоцький відповів, що польська пропозиція створити "політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, щодо яких обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як пошук тлінних останків, ексгумації, святкування або повернення культурних благ", не викликала зацікавлення Києва.

За його словами, Польща не може погодитися на комісію, яка стосуватиметься лише закону про Інститут національної пам'яті.

"Тим більше, що коли у 2015 році в Україні був прийнятий пакет історичних законів, ніхто не запропонував нам жодної двосторонньої комісії, хоча за ці два роки Варшава неодноразово за допомогою політичних каналів звертала увагу на ці закони, просила врахувати наші застереження", – зазначив Ціхоцький.

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда, надіславши "історичний" закон на оцінку Конституційного суду і так "спромігся на те, на що не спромігся його український колега Петро Порошенко".

Нагадаємо, в четвер, 22 березня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна готова до вирішення питання зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польскою стороною і з урахуванням інтересів обох сторон.