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Вартість Bitcoin досягла історичного максимум

Незважаючи на зростання популярності,країни світу по-різному ставляться до криптовалюти
В ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала 1437 доларів.
Вартість Bitcoin досягла історичного максимум Фото: theguardian.com

Така ціна є максимальною з моменту появи Bitcoin у 2008 році, передає Reuters.

Зростання вартості кріптовалюти пов'язують з тим, що нещодавно в Японії Bitcoin був визнаний законним платіжним засобом.

Загальна вартість усіх Bitcoin у світі виросла 3 травня до 25 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 2 березня вартість кріптовалюти біткойн (Bitcoin) вперше перевищила ціну за одну тройську унцію золота на світовому ринку.

Додамо, що Правління Національного банку схвалило та презентувало дорожню карту Cashless Economy, у якій вперше прописано плани з використання технології Blockchain в Україні.

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04 05 2017 07:36
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