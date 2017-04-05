Вартість Bitcoin досягла історичного максимум

Незважаючи на зростання популярності,країни світу по-різному ставляться до криптовалюти

В ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала 1437 доларів.

Така ціна є максимальною з моменту появи Bitcoin у 2008 році, передає Reuters.

Зростання вартості кріптовалюти пов'язують з тим, що нещодавно в Японії Bitcoin був визнаний законним платіжним засобом.

Загальна вартість усіх Bitcoin у світі виросла 3 травня до 25 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 2 березня вартість кріптовалюти біткойн (Bitcoin) вперше перевищила ціну за одну тройську унцію золота на світовому ринку.

Додамо, що Правління Національного банку схвалило та презентувало дорожню карту Cashless Economy, у якій вперше прописано плани з використання технології Blockchain в Україні.