БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала 1437 доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість Bitcoin досягла історичного максимум
Незважаючи на зростання популярності,країни світу по-різному ставляться до криптовалюти
Фото: theguardian.com
Така ціна є максимальною з моменту появи Bitcoin у 2008 році, передає Reuters.
Зростання вартості кріптовалюти пов'язують з тим, що нещодавно в Японії Bitcoin був визнаний законним платіжним засобом.
Загальна вартість усіх Bitcoin у світі виросла 3 травня до 25 мільярдів доларів.
Нагадаємо, 2 березня вартість кріптовалюти біткойн (Bitcoin) вперше перевищила ціну за одну тройську унцію золота на світовому ринку.
Додамо, що Правління Національного банку схвалило та презентувало дорожню карту Cashless Economy, у якій вперше прописано плани з використання технології Blockchain в Україні.
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