Вартість Bitcoin перевищила 3500 доларів

За рік він подорожчав у сім разів

Вартість цифрової валюти Bitcoin у вівторок, 8 серпня, вперше перевищила позначку 3500 доларів.

З початку року криптовалюта подорожчала вже на 250%, а за рік - майже на 600%. Рік тому за один біткойн давали тільки 595 доларів.

Сукупна капіталізація всіх біткойнів, що є в обігу, сягнула 56,8 млрд доларів, - повідомляє CoinDesk.

Фото:coindesk.com

Загальна вартість усієї криптовалюти на сьогодні оцінюється в 120 млрд доларів. З одного боку це дуже багато, з огляду на той факт, що цифрові гроші не забезпечені ніякими матеріальними цінностями. Але з іншого боку, порівняно, наприклад, з ринком золота, який оцінюється в 8,2 трильйона доларів, це все ще дуже мало.

За останні два дні курс криптовалюти виріс більш ніж на $100. Зростання курсу відбувається на тлі підвищеного інтересу інвесторів до криптовалюти та визнання біткоіни законними фінансовими інструментами в Японії.