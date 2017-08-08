Вартість Bitcoin перевищила 3500 доларів
З початку року криптовалюта подорожчала вже на 250%, а за рік - майже на 600%. Рік тому за один біткойн давали тільки 595 доларів.
Сукупна капіталізація всіх біткойнів, що є в обігу, сягнула 56,8 млрд доларів, - повідомляє CoinDesk.
Фото:coindesk.com
Загальна вартість усієї криптовалюти на сьогодні оцінюється в 120 млрд доларів. З одного боку це дуже багато, з огляду на той факт, що цифрові гроші не забезпечені ніякими матеріальними цінностями. Але з іншого боку, порівняно, наприклад, з ринком золота, який оцінюється в 8,2 трильйона доларів, це все ще дуже мало.
За останні два дні курс криптовалюти виріс більш ніж на $100. Зростання курсу відбувається на тлі підвищеного інтересу інвесторів до криптовалюти та визнання біткоіни законними фінансовими інструментами в Японії.
Нагадаємо, біткоіни – найпопулярніша криптовалюта, що забезпечує можливість проведення анонімних платежів, і виключає строгий контроль з боку третіх осіб.
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