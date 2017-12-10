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Вартість bitkoin побила свою рекордну позначку

Вперше ціна на біткоіни перевалила відмітку в $5000 другого вересня
Сьогодні вранці ціна bitkoin перевищила $5100. В 15:46 за київським часом вартість криптовалюти досягла $5197.
Вартість bitkoin побила свою рекордну позначку Фото: google.com

Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Вперше ціна на біткоіни перевалила відмітку в $5000 другого вересня. Потім в середині вересня вартість криптовалюти впала нижче $3000 на тлі подій в Китаї. Тоді китайський уряд оголосив про закриття криптовалютних бірж і заборону ICO.

Нагадаємо, Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

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12 10 2017 15:49
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