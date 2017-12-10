БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСьогодні вранці ціна bitkoin перевищила $5100. В 15:46 за київським часом вартість криптовалюти досягла $5197.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість bitkoin побила свою рекордну позначку
Вперше ціна на біткоіни перевалила відмітку в $5000 другого вересня
Фото: google.com
Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Вперше ціна на біткоіни перевалила відмітку в $5000 другого вересня. Потім в середині вересня вартість криптовалюти впала нижче $3000 на тлі подій в Китаї. Тоді китайський уряд оголосив про закриття криптовалютних бірж і заборону ICO.
Нагадаємо, Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.
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