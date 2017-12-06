Вартість будівництва "Охматдиту" збільшили до 3,5 млрд гривень
Станом на 1 січня 2017 року освоєно 543 млн гривень.
Згідно з розпорядженням уряду №389, новий проект розроблено державним НДІ будівельних конструкцій, тоді як попередній розробляло ТОВ "Укрпрофмед".
Колишнє розпорядження уряду про затвердження проекту будівництва №569 від 22 липня 2016 року втрачає чинність.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку червня заявив, що перший пусковий комплекс "Охматдиту" введуть в експлуатацію в листопаді-грудні 2017 року.
2011 року на території "Охматдиту" знесли чотири старі корпуси й оголосили про плани побудувати новий, де мали розташуватися десять хірургічних відділень, діагностичне та п'ять онкологічних. Генеральним підрядником проекту стало ТОВ "Укрпрофмед". 2013 року бюджетні кошти скінчилися і будівництво зупинилася на етапі майже готових стін - без даху й оздоблення. У листопаді 2015 року було підписано договір з новим генеральним підрядником - ТОВ "Альтіс-Констракшн". Контракт був чинним до 25 грудня 2015 року. Компанія встигла освоїти тільки 6,5 млн гривень з 390 млн.
Будівництво простоювало з початку 2016 року, поки 22 липня Кабінет Міністрів не затвердив новий проект будівництва дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в якому його вартість зросла з 1,8 млрд гривень до 3,2 млрд гривень. У серпні ДП "Укрмедпроектбуд" (замовник будівництва нового корпусу) уклало договір з новим генпідрядником - ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" (Київська обл.).
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