Вартість електроенергії може знизитись вперше за 25 років, - Насалик
Україна вперше за 16 років ухвалила енергетичний баланс держави на 2017 рік, що дало змогу усім генеруючим компаніям свідомо створити запаси енергетичного палива на наступний рік, - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час засідання уряд, повідомляє Еспресо.TV.
"Базуючись на енергетичному балансі нашої держави, НКРЕКП ухвалила рішення вперше за 25 років про зниження ціни на електричну енергію на 10%, починаючи з першого січня 2017 року і ще додатково на 5,7%, починаючи з 1 квітня", - наголосив Насалик.
Нагадаємо, раніше Ігор Насалик повідомляв, що тарифи на електроенергію в Україні можуть зменшити вже навесні.
Він зауважив, що "тарифи – це пріоритет НКРЄ". Втім, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, їх переглядає на основі енергетичного балансу, який профільне міністерство вже склало на 2017 рік.
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