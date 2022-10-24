Вартість газу опустилася нижче 1 000 доларів

Ціни на газ на європейському ринку знизилися до мінімуму за чотири місяці – із середини червня.

Газ у Європі дешевшає, незважаючи на наближення зими.

Вартість газу у Європі у понеділок, 24 жовтня, опустилася нижче за 1 000 доларів за тисячу кубометрів – це мінімум із 14 червня.

Зокрема, ціна листопадового ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах упала на 14% – до $989 за тисячу кубометрів, або до 97,25 євро за 1 МВт-год.

Минулого тижня учасники саміту ЄС не встановили цінову стелю на газ, але домовилися продовжувати шукати компроміс задля стримування зростання цін на енергію, а також погодили "динамічну" допустиму ціну на газ.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз досяг енергетичної незалежності від росії.