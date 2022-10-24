НОВИНИЦіни на газ на європейському ринку знизилися до мінімуму за чотири місяці – із середини червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість газу опустилася нижче 1 000 доларів
Фото: з вільного доступу
Газ у Європі дешевшає, незважаючи на наближення зими.
Вартість газу у Європі у понеділок, 24 жовтня, опустилася нижче за 1 000 доларів за тисячу кубометрів – це мінімум із 14 червня.
Зокрема, ціна листопадового ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах упала на 14% – до $989 за тисячу кубометрів, або до 97,25 євро за 1 МВт-год.
Минулого тижня учасники саміту ЄС не встановили цінову стелю на газ, але домовилися продовжувати шукати компроміс задля стримування зростання цін на енергію, а також погодили "динамічну" допустиму ціну на газ.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз досяг енергетичної незалежності від росії.
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24 10 2022 19:26 МЕДІА
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