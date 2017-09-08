Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вартість харчування одного українського військового на добу становить 75 грн

У вартість включено логістичні послуги
Начальник управління забезпечення продовольством і організації харчування Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил Олег Задунайський розповів, що середня вартість харчування одного військовослужбовця Збройних Сил України становить 75 гривень на добу.
Вартість харчування одного українського військового на добу становить 75 грн Фото: tsn.ua

"75 гривень [середня добова норма на харчування одного військовослужбовця]. У цю суму входять і продукти, і надання послуги - приготувати, довезти. Повний спектр послуг", - сказав він, повідомляють "Українські Новини".

При цьому він підкреслив, що Міноборони безпосередньо контролює тільки фірму, з якою укладає договір на постачання послуг, а договори на постачання продуктів харчування остання укладає самостійно.

Нагадаємо, що міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.