CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНачальник управління забезпечення продовольством і організації харчування Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил Олег Задунайський розповів, що середня вартість харчування одного військовослужбовця Збройних Сил України становить 75 гривень на добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість харчування одного українського військового на добу становить 75 грн
У вартість включено логістичні послуги
Фото: tsn.ua
"75 гривень [середня добова норма на харчування одного військовослужбовця]. У цю суму входять і продукти, і надання послуги - приготувати, довезти. Повний спектр послуг", - сказав він, повідомляють "Українські Новини".
При цьому він підкреслив, що Міноборони безпосередньо контролює тільки фірму, з якою укладає договір на постачання послуг, а договори на постачання продуктів харчування остання укладає самостійно.
Нагадаємо, що міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування".
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09 08 2017 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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