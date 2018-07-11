Вартість імпорту газу українськими компаніями досягла максимуму за останні 3,5 роки

Від початку 2018 року вартість імпорту газу зросла 18,9%

Середня вартість імпорту газу українськими підприємствами у жовтні становила 323,4 долара за тисячу кубометрів, що є найвищим показником від лютого 2015 року.

Зокрема, середня вартість імпорту газу у жовтні 2018 року зросла на 6,3% порівняно з вереснем, коли газ імпортувався за ціною 304,3 долара за тисячу кубометрів.

Загалом, від початку 2018 року вартість імпорту газу зросла 18,9%.

Нагадаємо, що Нафтогаз ухвалив рішення не змінювати розмір тарифу на газ для промисловості у листопаді та залишив його на рівні 12,11 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Зазначимо, що ціни на газ для промисловості зростають в Україні щомісяця. Так, у жовтні вартість газу для промисловості зросла на майже 10%.

Наприкінці серпня Нафтогаз підвищив ціни на газ для промислових підприємств, які не встигли укласти з компанією договір на газопостачання, на майже 21%.

Раніше у Нафтогазі повідомляли, що газозбутівні компанії завищують показники постачання газу населенню майже вдвічі.

Зазначимо, що наразі Нафтогаз продає газ для потреб населення за цінами, нижчими за ринкові, в той час як промислові споживачі платять ринкові тарифи. Газ населенню реалізується через так звані газзбути — посередники на ринку. Часто, такі компанії завищують показники споживання газу населенням для того, аби придбати у Нафтогазу газ за зниженою ціною. Потім цей газ перепродається промисловим споживачам за ринковою ціною, а газзбути отримують прибуток у вигляді різниці у тарифах.

19 жовтня у МВФ повідомили, що попередньо погодили нову кредитну програму для України.

Рішення МВФ про продовження співпраці оголосили після ухвалення урядом постанови про підвищення цін на газ для населення на 23% з 1 листопада 2019 року.