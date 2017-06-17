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Вартість квитка на Марс можна буде зменшити, – Ілон Маск

З десяти мільярдів доларів до 200 тисяч
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.
Вартість квитка на Марс можна буде зменшити, – Ілон Маск Фото: EPA/UPG

Про це йдеться в його презентації плану колонізації Марсу, пише "Громадське".

Раніше Маск озвучив 4 головні напрями, необхідні для колонізації планети: розвідка місцевості; будівництво заводу з виробництва палива; відправка перших поселенців; подальша відправка великих груп поселенців.

На думку бізнесмена, запуск першого корабля на Марс відбудеться в 2023 році. Згідно з планом, колонія складатиметься з мільйона осіб, які будуть доправлені на планету по 100 чоловік за 10 тис. поїздок.

Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про вихід з експертної ради при президенті США Дональді Трампі.

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17 06 2017 21:30
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