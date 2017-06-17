БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗасновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість квитка на Марс можна буде зменшити, – Ілон Маск
З десяти мільярдів доларів до 200 тисяч
Фото: EPA/UPG
Про це йдеться в його презентації плану колонізації Марсу, пише "Громадське".
Раніше Маск озвучив 4 головні напрями, необхідні для колонізації планети: розвідка місцевості; будівництво заводу з виробництва палива; відправка перших поселенців; подальша відправка великих груп поселенців.
На думку бізнесмена, запуск першого корабля на Марс відбудеться в 2023 році. Згідно з планом, колонія складатиметься з мільйона осіб, які будуть доправлені на планету по 100 чоловік за 10 тис. поїздок.
Нагадаємо, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про вихід з експертної ради при президенті США Дональді Трампі.
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