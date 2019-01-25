CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВиконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість проїзду у львівських маршрутках офіційно підвищили до 7 грн
Підвищення вартості проїзду у маршрутках має відбутися з 1 лютого
Фото: alex-shutyuk.livejournal.com
Згідно з рішенням, перевізники мають почати оновлення транспорту у 2019, інформує "Твоє місто".
У бюджеті на 2019 рік заклали 240,3 млн грн на компенсацію проїзду для пільговиків у електротранспорті та автотранспорті.
За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф сьогодні — 8,21 грн.
Нагадаємо, громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду відбулися у грудні минулого року.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.
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