Вартість проїзду у львівських маршрутках офіційно підвищили до 7 грн Підвищення вартості проїзду у маршрутках має відбутися з 1 лютого

Виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.

Фото: alex-shutyuk.livejournal.com

Згідно з рішенням, перевізники мають почати оновлення транспорту у 2019, інформує "Твоє місто". У бюджеті на 2019 рік заклали 240,3 млн грн на компенсацію проїзду для пільговиків у електротранспорті та автотранспорті. За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф сьогодні — 8,21 грн. Нагадаємо, громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду відбулися у грудні минулого року. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.

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