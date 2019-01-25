Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вартість проїзду у львівських маршрутках офіційно підвищили до 7 грн

Підвищення вартості проїзду у маршрутках має відбутися з 1 лютого
Виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.
Вартість проїзду у львівських маршрутках офіційно підвищили до 7 грн Фото: alex-shutyuk.livejournal.com

Згідно з рішенням, перевізники мають почати оновлення транспорту у 2019, інформує "Твоє місто".

У бюджеті на 2019 рік заклали 240,3 млн грн на компенсацію проїзду для пільговиків у електротранспорті та автотранспорті.

За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф сьогодні — 8,21 грн.

Нагадаємо, громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду відбулися у грудні минулого року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2019 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.