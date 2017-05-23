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Вартість проїзду у столичному метро планують підняти до п'яти гривень

У Києві з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті
Київська влада має намір підвищити вартість проїзду у метрополітені до 5 гривень, а наземного транспорту — до 4.
Вартість проїзду у столичному метро планують підняти до п Фото:i.lb.ua

Згідно з проектом розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", вартість поїздки в метро становитиме 5 гривень замість нинішніх 4 гривень, а в наземному транспорті - 4 гривні замість 3 гривень.

При використанні пластикової безконтактної картки вартість поїздки в метро становитиме від 5 гривень (при поповненні на 1-9 поїздок) до 4,5 гривні при поповненні на 50 поїздок.

Разовий квиток на міську електричку коштуватиме 5 гривень.

У середу представники Київської міськадміністрації проведуть прес-брифінг, на якому представлять аргументи для підвищення вартості проїзду.

Раніше повідомляли, що до кінця 2017 року оплату за проїзд у київському метро планують збільшити на 50%.

 
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23 05 2017 19:57
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