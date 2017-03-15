Вартість відібраних активів українських компаній в "ДНР" / "ЛНР" дорівнює мільярдам доларів, - Порошенко
"А їх самопроголошене керівництво (бойовиків, – ред.), за вказівкою Російської Федерації, конфіскувало і захопило українські підприємства. Попередньо вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів, як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність", – повідомив Петро Порошенко в ході екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України, інформує "112 Україна".
Раніше Петро Порошенко зазначав, що Україна не буде вести жодної торгівлі з підприємствами, які були захоплені представниками ОРДЛО на окупованих територіях Донбасу.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.
Зазначимо, Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.
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