"Варварська війна" росія має забратися з України – Сунак

російська армія повинна забратися з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на саміті G20, повідомляє Sky News.

До того ж зазначається, що Сунак, виступаючи на першому засіданні, яке було закритим для ЗМІ, також розкритикував відсутність на саміті президента росії владіміра путіна.

"Примітно, що путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися", – сказав він.

Прем'єр-міністр Британії назвав найважливішу річ, яку зараз може зробити рф.

"Тому що найбільша різниця, яку хтось може зробити, це те, щоб росія пішла з України та припинила цю варварську війну", – додав він.

Британській прем'єр також назвав росію "країною-ізгоєм" та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.