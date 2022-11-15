ПОЛІТИКА НОВИНИросійська армія повинна забратися з України та припинити варварську війну проти нашої держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Варварська війна" росія має забратися з України – Сунак
Фото: РБК-Україна
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на саміті G20, повідомляє Sky News.
До того ж зазначається, що Сунак, виступаючи на першому засіданні, яке було закритим для ЗМІ, також розкритикував відсутність на саміті президента росії владіміра путіна.
"Примітно, що путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися", – сказав він.
Прем'єр-міністр Британії назвав найважливішу річ, яку зараз може зробити рф.
"Тому що найбільша різниця, яку хтось може зробити, це те, щоб росія пішла з України та припинила цю варварську війну", – додав він.
Британській прем'єр також назвав росію "країною-ізгоєм" та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.
Раніше Сунак заявляв про намір "кинути виклик" путіну на саміті G20 в Індонезії. Ми притягнемо режим путіна до відповідальності – прем’єр Великої Британії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 11 2022 10:10 МЕДІА
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- ВІДЕО З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу
- путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті
- Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта
СТАТТІ