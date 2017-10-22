Вас боїться ворог: Порошенко в Авдіївці звернувся до бійців АТО

Порошенко наголосив на змінах в речовому та харчовому забезпеченні українських воїнів

Президент Петро Порошенко наголошує, що українська армія повністю змінилась за три роки, а українські воїни є гарантами незалежності Української держави.

"Я хочу сказати, що українська армія кардинально змінилася. Ми маємо інше речове забезпечення, харчове забезпечення", - заявив Порошенко під час відвідання 72-ї бригади в Авдіївці, повідомляє прес-служба глави держави.

Водночас, за його словами, не лише це складає силу українського війська, в першу чергу - це український воїн.

"Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни. Воїн, який демонструє найкращі зразки вірності присязі, мужності і героїзму", - підкреслив Порошенко.



Фото: Лазаренко Микола

Верховний головнокомандувач наголосив: "Саме сьогодні, тут ми з вами демонструємо, що таке українське військо. Саме сьогодні я тут, як Президент, хочу подякувати воїнам за зразкове виконання поставлених завдань".

"Ви є гарантом незалежності нашої держави. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог", - сказав глава держави і висловив впевненість, що цю високо поставлену планку українського воїнства буде втримано. Порошенко подякував військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї,53-ї бригад за блискуче виконання поставлених ним, а також міністром оборони завдань.

Фото: Лазаренко Микола "Не лише Авдіївка, але кожна зона вашої відповідальності стала символом цієї мужності. Авдіївську промку сьогодні вже не треба перекладати на жодну мову світу. Вона доєдналася до таких символів, як Донецькій аеропорт і багатьох інших позицій, де славетне українське військо утримало свої позиції і продемонструвало славу українського воїнства", - підкреслив Президент. Він зауважив, що 72-гу бригаду дуже добре знають і віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, і народний депутат Марія Іонова, які майже щомісяця знаходять можливість відвідати українських воїнів. Глава держави нагадав, що славетна історія підрозділу розпочалась ще 2014 року зі звільнення Маріуполя, яке було розпочато 4-ю ротою 2-го батальйону 72-ї бригади, а український офіцер з позивними "Орел" є вже всесвітньо відомим.

Фото: Лазаренко Микола Президент зауважив, що найближчим часом підрозділи повернуться у місця своєї постійної дислокації - на Волині, в Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. "На вашу заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати ваші позиції", - переконаний глава держави. Також, за даними прес-служби, Президент передав сертифікати для преміювання найкращих військових бригади.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, ситуація щодо протидії збройним провокаціям ворога на східних кордонах повністю під контролем Збройних сил України і силових підрозділів.