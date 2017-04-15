"Ваша розвага - їхні страждання": у Києві розпочався всеукраїнський мітинг за цирк без тварин

У суботу, 15 квітня, в Києві розпочався всеукраїнський мітинг "Цирк без тварин".

Фотографії з акції протесту на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував її учасник, народний депутат України Борислав Береза.

Мітингувальники тримають у руках саморобні плакати "Годі знущатися над тваринами", "Ваша розвага - їхні страждання", "Вони не можуть боротися за свои права. Ти - можеш", "Тварини не повинні жити в цирку" та інші.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

За словами Берези, участь в акції не проплачена. Люди відстоюють те, у що вірять.

"Немає партійної символіки. Саморобні плакати. Тут не платять за присутність. Сюди прийшли тому, що це дійсно громадянська акція. Мені це зрозуміло і близько. Саме тому я тут. Мені подобається цирк "ДюСолей" і я не ходжу в цирк із тваринами" , - написав Береза.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.