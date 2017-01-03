Ващиковський вимагатиме від Нідерландів "рішучих кроків" щодо асоціації Україна-ЄС
Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії, повідомляє "Укрінформ".
"Цієї неділі у Брюсселі ми зустрічатимемося в межах "Вишеградської групи" з представниками влади Нідерландів, і я як головуючий у "Вишеградській групі" наполягатиму на тому, щоб Нідерланди робили рішучі кроки у напрямку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Ващиковський.
Він також наголосив, що Польща зацікавлена у "належному впровадженні" політики Євросоюзу щодо України, зокрема у питаннях виконання Угоди про асоціацію та про зону розширеної і поглибленої вільної торгівлі.
Як відомо, до "Вишеградської групи" входять Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.
Нагадаємо, що 23 лютого Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану