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Ващиковський вимагатиме від Нідерландів "рішучих кроків" щодо асоціації Україна-ЄС

Польща зацікавлена у "належному впровадженні" політики Євросоюзу щодо України
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський на зустрічі у неділю з представниками Нідерландів вимагатиме рішучих кроків у ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Ващиковський вимагатиме від Нідерландів "рішучих кроків" щодо асоціації Україна-ЄС Фото: rbc.ua

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії, повідомляє "Укрінформ".

"Цієї неділі у Брюсселі ми зустрічатимемося в межах "Вишеградської групи" з представниками влади Нідерландів, і я як головуючий у "Вишеградській групі" наполягатиму на тому, щоб Нідерланди робили рішучі кроки у напрямку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Ващиковський.

Він також наголосив, що Польща зацікавлена у "належному впровадженні" політики Євросоюзу щодо України, зокрема у питаннях виконання Угоди про асоціацію та про зону розширеної і поглибленої вільної торгівлі.

Як відомо, до "Вишеградської групи" входять Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.

Нагадаємо, що 23 лютого Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

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