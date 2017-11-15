Ващиковський запевнив, що у списку на заборону в'їзду до Польщі декілька прізвищ

Він підкреслив, що Польща і надалі хоче розв'язати усі проблеми з Україною

Список українців, яким заборонено в'їзд до Польщі, містить кілька прізвищ.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський під час прес-конференції у Варшаві, пише "Укрінформ".

"Там є небагато прізвищ, список дійсно є коротким", - заявив Ващиковський.

Він підкреслив, що Польща і надалі хоче розв'язати усі проблеми з Україною.

"Звичайно, я розраховую на зустріч міністра Щерського. Добре, що триває такий діалог", - сказав глава польського зовнішньополітичного відомства, звертаючи увагу на зустріч у найближчу п'ятницю у Кракові голів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі Костянтина Єлісєєва і Кшиштофа Щерського.

За його словами, перелік проблемних питань між Україною і Польщею є невеликим.

"Це стосується історичних питань - вшанування нашої культурної спадщини, яка залишилася в Україні, і питання ексгумації жертв різних подій, які мали місце під час війни і після неї", - підкреслив Ващиковський.

Він додав, що це стосується також повернення костелів, які, за його словами, не можуть справно функціонувати в Україні, і питання освіти: чи новий закон, принаймні частково, гарантуватиме навчання польською мовою.

"Тобто перелік справ не є таким великим і ряд цих проблем можна розв'язати одним жестом", - сказав міністр.

За словами Ващиковського, польська сторона розраховує, що цей процес "врешті зрушить з місця і не буде регресу, як у питанні проведення ексгумацій".

Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.