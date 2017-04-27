CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час програми "Місце зустрічі" на російському пропагандистському каналі НТВ сталася масова бійка між учасниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ваші діди - червоні фашисти", - на російському телеканалі пропагандисти влаштували бійку, - ВІДЕО
Жінка, яка називає себе українською журналісткою, долучилася до побиття
Фото:скріншот НТВ
На ефірі польський журналіст Томаш Мацейчук влаштував словесну перепалку з головним редактором видання PolitRussia Русланом Осташкою, - інформує ТСН.
Поляк сказав фразу: "Ваші діди - червоні фашисти". Після цього його опонент злетів з місця і вдарив Мацейчука. Той у відповідь також вимахував кулаками.
Долучилася до феєричної бійки і жінка Олена Бойко, яка називає себе українською журналісткою.
Увага! На відео міститься ненормативна лексика. Інцидент з бійкою починається на 2-й хвилині.
Раніше, ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.
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