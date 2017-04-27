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"Ваші діди - червоні фашисти", - на російському телеканалі пропагандисти влаштували бійку, - ВІДЕО

Жінка, яка називає себе українською журналісткою, долучилася до побиття
Під час програми "Місце зустрічі" на російському пропагандистському каналі НТВ сталася масова бійка між учасниками.
"Ваші діди - червоні фашисти", - на російському телеканалі пропагандисти влаштували бійку, - ВІДЕО Фото:скріншот НТВ

На ефірі польський журналіст Томаш Мацейчук влаштував словесну перепалку з головним редактором видання PolitRussia Русланом Осташкою, - інформує ТСН.

Поляк сказав фразу: "Ваші діди - червоні фашисти". Після цього його опонент злетів з місця і вдарив Мацейчука. Той у відповідь також вимахував кулаками.

Долучилася до феєричної бійки і жінка Олена Бойко, яка називає себе українською журналісткою. 

Увага! На відео міститься ненормативна лексика. Інцидент з бійкою починається на 2-й хвилині.

Раніше, ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.

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27 04 2017 15:45
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