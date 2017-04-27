"Ваші діди - червоні фашисти", - на російському телеканалі пропагандисти влаштували бійку, - ВІДЕО

Жінка, яка називає себе українською журналісткою, долучилася до побиття

Під час програми "Місце зустрічі" на російському пропагандистському каналі НТВ сталася масова бійка між учасниками.

На ефірі польський журналіст Томаш Мацейчук влаштував словесну перепалку з головним редактором видання PolitRussia Русланом Осташкою, - інформує ТСН.

Поляк сказав фразу: "Ваші діди - червоні фашисти". Після цього його опонент злетів з місця і вдарив Мацейчука. Той у відповідь також вимахував кулаками.

Долучилася до феєричної бійки і жінка Олена Бойко, яка називає себе українською журналісткою.

Увага! На відео міститься ненормативна лексика. Інцидент з бійкою починається на 2-й хвилині.

Раніше, ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.