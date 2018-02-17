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Вашингтон хоче екстрадиції росіян, звинувачених у втручанні в америнканські вибори

Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів"
Заступник генпрокурора США Рід Розенштейн заявив про намір Вашингтона домогтися екстрадиції росіян, яких звинуватили у спробі вплинути на американські вибори.
Вашингтон хоче екстрадиції росіян, звинувачених у втручанні в америнканські вибори Фото: gettyimages.com

Його виступ розміщено на сайті Мін'юсту США.

"Немає жодних комунікацій з росіянами щодо цього. Ми будемо дотримуватися звичайних процедур, домагаючись співробітництва та екстрадиції", - підкреслив Розенштейн.

Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів". У списку вказані такі імена: Михайло Бистров, Михайло Бурчик, Олександра Крилова, Сергій Полозов, Анна Богачова, Марія Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаєв, Гліб Васильченко, Ірина Каверзін, Володимир Вєнков.

Також у списку є "кухар Путіна" Євген Пригожин, якого вважають наближеним до президента Росії.

Крім цього звинувачення у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів висунули ще трьом організаціям, пов'язаним з Пригожиним, а саме - "Агентству інтернет-досліджень" або "фабриці тролів", "Конкорд Менеджмент та Консалтингу" і "Concord Catering".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

У Кремлі поки не ознайомилися зі звинуваченнями, які прокуратура США пред'явила 13 громадянам Росії і трьом компаніям.

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