Вашингтон хоче екстрадиції росіян, звинувачених у втручанні в америнканські вибори
Його виступ розміщено на сайті Мін'юсту США.
"Немає жодних комунікацій з росіянами щодо цього. Ми будемо дотримуватися звичайних процедур, домагаючись співробітництва та екстрадиції", - підкреслив Розенштейн.
Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів". У списку вказані такі імена: Михайло Бистров, Михайло Бурчик, Олександра Крилова, Сергій Полозов, Анна Богачова, Марія Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаєв, Гліб Васильченко, Ірина Каверзін, Володимир Вєнков.
Також у списку є "кухар Путіна" Євген Пригожин, якого вважають наближеним до президента Росії.
Крім цього звинувачення у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів висунули ще трьом організаціям, пов'язаним з Пригожиним, а саме - "Агентству інтернет-досліджень" або "фабриці тролів", "Конкорд Менеджмент та Консалтингу" і "Concord Catering".
Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.
У Кремлі поки не ознайомилися зі звинуваченнями, які прокуратура США пред'явила 13 громадянам Росії і трьом компаніям.
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