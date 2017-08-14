ПОЛІТИКА НОВИНИСША можуть обмежити радіус переміщення російських дипломатів, які працюють на території країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вашингтон може посилити правила переміщення дипломатів РФ
Крім того, за словами джерел, у Вашингтоні обговорюють можливість висилки ще однієї групи російських дипломатів
Вашингтон. Фото: zabugor.com
Про це повідомляють "Известия" з посиланням на інформовані дипломатичні джерела.
Йдеться про скорочення периметра з 25 миль (40 км), який діє зараз, до 10-15 миль (16-24 км).
За словами співрозмовників видання, це один з можливих кроків, які зараз розглядаються в Вашингтоні.
При цьому, як пишуть "Известия", зараз в США діє обмеження для пересування дипломатів, введене в період адміністрації Обами, - в 25 миль. Воно стосується дипломатів молодшої і середньої ланки. Працівники російських дипмісій зобов'язані повідомляти Держдеп за 3 робочі дні, що вони планують від'їхати на відстань понад 25 миль. Для радників і дипломатів вищої ланки ця норма не діє. Є ймовірність, що ці стандарти можуть бути сильно посилені.
Відстань в 25 миль може бути скорочено до 10-15, а повідомлення буде обов'язковим для всіх працівників дипмісій.
За словами співрозмовника, ці заходи можуть стати більш болючими для російського дипломатичного корпусу, ніж просто закриття одного з консульств.
Раніше "Комерсант" повідомив про інший ймовірний крок американської сторони - закриття одного з консульств Росії в США. Інформовані джерела "Известий", знайомі з ходом обговорення заходів у відповідь, помітили, що цей варіант також розглядається Держдепартаментом і вважається найбільш м'яким. Крім того, за словами джерел, у Вашингтоні обговорюють можливість висилки ще однієї групи російських дипломатів.
Нагадаємо, МЗС Росії опублікувало указ, згідно якого Москва вимагає з 1 вересня скоротити кількість американських дипломатів до 455 осіб (1200 зараз) і заборонила користуватись дачею у Срібному Бору і складським приміщенням в Москві.
Цей указ став відповіддю Кремля на законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який підтримав сенат США і згодом підписав президент Дональд Трамп.
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