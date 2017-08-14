Вашингтон може посилити правила переміщення дипломатів РФ

Крім того, за словами джерел, у Вашингтоні обговорюють можливість висилки ще однієї групи російських дипломатів

США можуть обмежити радіус переміщення російських дипломатів, які працюють на території країни.

Про це повідомляють " Известия " з посиланням на інформовані дипломатичні джерела.

Йдеться про скорочення периметра з 25 миль (40 км), який діє зараз, до 10-15 миль (16-24 км).

За словами співрозмовників видання, це один з можливих кроків, які зараз розглядаються в Вашингтоні.

При цьому, як пишуть "Известия", зараз в США діє обмеження для пересування дипломатів, введене в період адміністрації Обами, - в 25 миль. Воно стосується дипломатів молодшої і середньої ланки. Працівники російських дипмісій зобов'язані повідомляти Держдеп за 3 робочі дні, що вони планують від'їхати на відстань понад 25 миль. Для радників і дипломатів вищої ланки ця норма не діє. Є ймовірність, що ці стандарти можуть бути сильно посилені.

Відстань в 25 миль може бути скорочено до 10-15, а повідомлення буде обов'язковим для всіх працівників дипмісій.

За словами співрозмовника, ці заходи можуть стати більш болючими для російського дипломатичного корпусу, ніж просто закриття одного з консульств.

Раніше "Комерсант" повідомив про інший ймовірний крок американської сторони - закриття одного з консульств Росії в США. Інформовані джерела "Известий", знайомі з ходом обговорення заходів у відповідь, помітили, що цей варіант також розглядається Держдепартаментом і вважається найбільш м'яким. Крім того, за словами джерел, у Вашингтоні обговорюють можливість висилки ще однієї групи російських дипломатів.

Нагадаємо, МЗС Росії опублікувало указ, згідно якого Москва вимагає з 1 вересня скоротити кількість американських дипломатів до 455 осіб (1200 зараз) і заборонила користуватись дачею у Срібному Бору і складським приміщенням в Москві.