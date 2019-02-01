Вашингтон може відповісти на агресію РФ у морі наданням Україні зброї, - екс-посол США

За його словами, в американському Конгресі підтримують Україну

Сполучені Штати через 2-3 місяці можуть надати Україні нову зброю та оголосити про санкції проти Росії як відповідь на агресію в Керченській протоці.

Реакція США, як і Європи на агресію Росії в морі була слабкою і недостатньою, заявив екс-посол США в Україні, директор "Атлантичної Ради" у Вашингтоні Джон Гербст, інформує "Радіо Свобода".

На думку Гербста, найкращою відповіддю могли бути санкцій проти найбільшого російського банку, надання Україні зброї або заборона російським суднам заходити в американські порти чи порти ЄС.

"Вже через 2-3 місяці ми побачимо, що США надають зброю Києву й оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з цією агресією.

Думаю, протягом найближчих восьми-десяти, максимум – дванадцяти тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США. І, окрім санкцій, це буде військова допомога Україні", - допустив дипломат.

Також, у Міністерстві оборони України повідомили про те, що в кінці грудня 2018 року Російська Федерація продовжує нарощувати свої сили поблизу українського кордону.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.