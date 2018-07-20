Вашингтон не розглядає питання про референдум на Донбасі
Про це заявив голова Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс, пише "Інтерфакс-Україна".
"Адміністрація США не розглядає питання щодо підтримки проведення референдуму на сході України", – наводить агентство Bloomberg його слова.
Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.
МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольною їй частини Донбасу.
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