Вашингтон не розглядає питання про референдум на Донбасі

Адміністрація США не розглядає питання підтримки референдуму на сході України

Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.

Про це заявив голова Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс, пише "Інтерфакс-Україна".

"Адміністрація США не розглядає питання щодо підтримки проведення референдуму на сході України", – наводить агентство Bloomberg його слова.

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольною їй частини Донбасу.