Вашингтон пригрозив Туреччині санкціями через мільярдний контракт з РФ

США нагадали Туреччини, що цілі РФ в Сирії не збігаються з планами Вашингтона. У свою чергу Туреччина і РФ ведуть свою гру

Вашингтон обіцяє ввести санкції відносно Туреччини в разі, якщо угода про покупку російських зенітних ракетних комплексів С-400 країною буде реалізована.

Про це заявив помічник державного секретаря США Уесс Мітчелл.

За його словами, така протидія союзникам РФ передбачено пунктом 231 санкцій закону CAATSA Про протидію противникам Америки шляхом санкцій.

Помічник держсекретаря нагадав, що Туреччині не варто забувати про ризики, які несуть в собі військові домовленості з РФ. Крім того, співпраця з РФ в цьому питанні ставить під загрозу інші спільні проекти Туреччини і США.

"Анкара повинна мати на увазі ризики, які вона бере на себе в разі стратегічних поступок Москві, щоб досягти своїх тактичних цілей в Сирії", - зазначив Мітчелл.

Він додав, що США мають намір залучити Анкару до розширення своєї участі в Женевському процесі, в боротьбу з терористами Ісламської держави, досягнення довгострокової стабілізації в Сирії, а також у протидії розширення РФ і Ірану в цій країні.

При цьому в повідомленні вказується, що Туреччина є 66-річним членом НАТО і членом Коаліції для протидії терористам ІД. У той же час, зазначаєтся, що протягом останіх років Туреччина зазнала більше жертв від тероризму, ніж будь-який інший союзник альянсу. Крім того, країна прийняла 3,5 мільйона сирійських біженців.

Мітчел наголосив, що Вашингтон зацікавлений бачити Туреччину союзником Заходу, а російські стратегічні цілі в Сирії "не збігаються з американськими".

Нагадаємо, 29 грудня Туреччина і Росія уклали кредитну угоду щодо покупки протиракетної системи С-400 на суму $2,5 млрд.

4 квітня Анкара і Москва домовилися про скорочення термінів поставки російських С-400.