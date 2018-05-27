Вашингтон знав про причетність 53 бригади ЗС Росії до катастрофи МН17 через кілька днів після випадку

Адміністрація попереднього президента США Барака Обами знала про причетність 53 бригади Збройних сил Росії до катастрофи МН17 на Донбасі.

Інформація про роль Головного розвідувального управління Генштабу РФ була відома майже відразу після того, як Україна оприлюднила перехоплені дані радіорозвідки (SIGINT), - зазначає американський аналітик Джон Шинлер у матеріалі для Observer.

Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі через кілька місяців після катастрофи МН17 вказали на причетність 53 бригади.

Також з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляють, що Вашингтон мав дані SIGINT, які свідчили про роль російських військових у знищенні літака. А адміністрація Барака Обами вже через пару днів після катастрофи була проінформована про всі її деталі, проте обрала бездіяльність, коли Кремль поширював неправдиві повідомлення.

Нагадаємо, що вчора міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.