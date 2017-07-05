Ватажкам "ДНР" заборонили звільняти бойовиків по закінченню контракту, - розвідка
4 травня під час селекторної наради командирів підпорядкованих з'єднань та частин так званого першого армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ заборонено звільняти військовослужбовців, у яких закінчився строк контракту.
Перешкоджання командуванням корпусу звільненню особового складу призводить до зростання корупції серед командирів нижньої і середньої ланки, - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Встановлено, що для сприяння звільненню після закінчення строку контракту військовослужбовці 5-ї окремої мотострілкової бригади (Макіївка) змушені віддавати частину грошового забезпечення командирам рот та батальйонів.
Раніше повідомляли, що у Луганській області терористи 2-го армійського корпусу ЗС Росії напилися оковитої та кинули гранату в квартиру житлового будинку.
Зазначимо, що злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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