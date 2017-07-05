Ватажкам "ДНР" заборонили звільняти бойовиків по закінченню контракту, - розвідка

Для сприяння звільненню після закінчення строку контракту військовослужбовці 5-ї окремої мотострілкової бригади (Макіївка) змушені віддавати частину грошового забезпечення командирам рот та батальйонів

Командирам бойовиків на Донбасі заборонили звільняти військовослужбовців, у яких закінчився строк контракту.

4 травня під час селекторної наради командирів підпорядкованих з'єднань та частин так званого першого армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ заборонено звільняти військовослужбовців, у яких закінчився строк контракту.

Перешкоджання командуванням корпусу звільненню особового складу призводить до зростання корупції серед командирів нижньої і середньої ланки, - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено, що для сприяння звільненню після закінчення строку контракту військовослужбовці 5-ї окремої мотострілкової бригади (Макіївка) змушені віддавати частину грошового забезпечення командирам рот та батальйонів.

Раніше повідомляли, що у Луганській області терористи 2-го армійського корпусу ЗС Росії напилися оковитої та кинули гранату в квартиру житлового будинку.