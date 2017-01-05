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Ватажок бойовиків Плотницький заявив про візит депутатки Європарламенту до окупованого Луганська

Елеонора Форенца є речницею Партії комуністичного відродження
Ватажок бойовиків Ігор Плотницкий заявив, що в першотравневих урочистостях в окупованому Луганську взяли участь представники 20 країн, серед них депутатка Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.
Ватажок бойовиків Плотницький заявив про візит депутатки Європарламенту до окупованого Луганська Фото: novosti.dn.ua

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

"Ми раді бачити тут і нових партнерів ЛНР. Зі зрозумілих причин їх перелік поки не дуже великий, але я прочитаю тих, хто приїхав сьогодні до нас: Алжир, Вірменія, Бірма, Британія, Німеччина, Грузія, Індія, Ірак, іран, Італія, Камерун, Канада, Палестина, Бейрут, Польща, США, Фінляндія, Шрі-Ланка", – заявив Плотницький, звертаючись до учасників ходи трудових колективів і громадських організацій.

Також він додав, що на до Луганська прибула депутатка Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.

Елеонора Форенца є речницею Партії комуністичного відродження з питань культури та комунікацій, з 2014 року – представниця Європейського парламенту від фракції Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.

Нагадаємо, російські медіа заявляли, що до окупованого Росією Криму прибула делегація політиків і бізнесменів з Німеччини.

МЗС України викликало посла Сербії через візит сербських політиків в окупований Крим. 

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01 05 2017 19:30
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