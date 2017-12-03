Ватажок "ДНР", який зачитував декларацію про "незалежність", помер у Донецьку

Один із творців терористичної організації "ДНР" Володимир Макович помер у Донецьку.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на інформацію, поширену сепаратистськими ресурсами, та на повідомлення одного із колишніх керівників "МЗС ДНР" Бориса Борисова.

Макович відомий тим, що зачитував декларацію про "незалежність "ДНР" у Донецькій обласній раді 7 квітня 2014 року. Він же зачитував звернення до Ріната Ахметова в травні 2014 року, коли той описав чотири сценарії розвитку Донбасу і назвав "ДНР" пройдисвітами, які взяли регіон у заручники.

Пізніше деякий час очолював "Верховну Раду ДНР". У липні 2014 року його заарештовували інші бойовики в період загострення боротьби за владу в "ДНР".

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсенія Павлова "Моторолу" підірвали в ліфті в Донецьку.

27 січня в Московській області помер, не доживши двох тижнів до свого 47-річчя, перший "голова ЛНР" Валерій Болотов.

8 лютого в Макіївці було підірвано командира незаконного збройного формування бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, також відомого як "Гіві".