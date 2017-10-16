Ватажок ДНР заявив про затримання вбивць бойовика "Мотороли"
Таку заяву він зробив в Ростові-на-Дону (Росія), повідомляє сепаратистський сайт "Донецьке агентство новин".
"Скоро МВС ДНР зробить заяву щодо ходу розслідування загибелі Павлова. Всі, хто причетний до його загибелі, затримані, не спіймана лише одна людина. З цього приводу буде робити заяву глава МВС республіки", – заявив Захарченко.
Нагадаємо, командир бойовиків ДНР Моторола був убитий в Донецьку в жовтні 2016 року. Відомо, що в ліфті будинку, де він проживав, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам бойовик знаходився в цей момент в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям. Бойовики відразу заявили про причетність української диверсійно-розвідувальної групи.
Згодом ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що до вбивства бойовика Мотороли нібито причетний начальник управління Служби безпеки України в Донецькій області Віталій Маріков.
У листопаді 2016 у ДНР заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").
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