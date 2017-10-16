Ватажок ДНР заявив про затримання вбивць бойовика "Мотороли"

У ДНР нібито затримали майже всіх причетних до вбивства Арсенія Павлова

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко оголосив про затримання причетних до вбивства бойовика Арсенія Павлова (на прізвисько "Моторола").

Таку заяву він зробив в Ростові-на-Дону (Росія), повідомляє сепаратистський сайт "Донецьке агентство новин".

"Скоро МВС ДНР зробить заяву щодо ходу розслідування загибелі Павлова. Всі, хто причетний до його загибелі, затримані, не спіймана лише одна людина. З цього приводу буде робити заяву глава МВС республіки", – заявив Захарченко.

Нагадаємо, командир бойовиків ДНР Моторола був убитий в Донецьку в жовтні 2016 року. Відомо, що в ліфті будинку, де він проживав, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам бойовик знаходився в цей момент в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям. Бойовики відразу заявили про причетність української диверсійно-розвідувальної групи.

Згодом ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що до вбивства бойовика Мотороли нібито причетний начальник управління Служби безпеки України в Донецькій області Віталій Маріков.

У листопаді 2016 у ДНР заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").