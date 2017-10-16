Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ватажок ДНР заявив про затримання вбивць бойовика "Мотороли"

У ДНР нібито затримали майже всіх причетних до вбивства Арсенія Павлова
Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко оголосив про затримання причетних до вбивства бойовика Арсенія Павлова (на прізвисько "Моторола").
Ватажок ДНР заявив про затримання вбивць бойовика "Мотороли" Фото: EPA/UPG

Таку заяву він зробив в Ростові-на-Дону (Росія), повідомляє сепаратистський сайт "Донецьке агентство новин".

"Скоро МВС ДНР зробить заяву щодо ходу розслідування загибелі Павлова. Всі, хто причетний до його загибелі, затримані, не спіймана лише одна людина. З цього приводу буде робити заяву глава МВС республіки", – заявив Захарченко.

Нагадаємо, командир бойовиків ДНР Моторола був убитий в Донецьку в жовтні 2016 року. Відомо, що в ліфті будинку, де він проживав, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам бойовик знаходився в цей момент в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям. Бойовики відразу заявили про причетність української диверсійно-розвідувальної групи.

Згодом ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що до вбивства бойовика Мотороли нібито причетний начальник управління Служби безпеки України в Донецькій області Віталій Маріков.

У листопаді 2016 у ДНР заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2017 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.