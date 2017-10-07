Ватикан дозволив причащати вірян хлібом з вмістом ГМО

На прохання Папи Римського Франциска єпископам у Ватикані розіслали лист про продукти, які дозволені для причастя.

Під заборону потрапив хліб без глютену, але продукти з генетично-модифікованими організмами (ГМО) допускаються до використання, повідомляє агентство AFP.

Укладач листа Кардинал Роберт Сара пояснив агентству, що вино і хліб для причастя продаються в супермаркетах та інтернеті, тому церква вирішила нагадати, які продукти можна використовувати під час причастя.

Наприклад, хліб повинен містити глютен і досить білка, "щоб його можна було пекти без добавок". Разом з тим допускається низька кількість глютену і використання ГМО. Як повинні надходити люди з непереносимістю глютену (целіакію), Ватикан не пояснив.

Також лист містить вказівки про вибір відповідного вина для причастя. Зокрема, напій повинен бути зроблений з винограду без добавок. Людям, у яких непереносимість мусту (виноградне сусло), порекомендували пити виноградний сік.

У червні кардинал пояснював, що вино потрібно купувати тільки у перевірених виробників, а наявність в ньому цукру або фруктових добавок вважається "грубим порушенням правил".

Причастя - християнський обряд, під час якого віруючі їдять хліб і п'ють вино, які символізують тіло і кров Ісуса Христа.

Нагадаємо, що італійська поліція виявила докази гомосексуальних оргій і вживання наркотиків в палаці, що належить Ватикану.