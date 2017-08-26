Ватикан стурбований погрозами ІДІЛ Папі Римському
Про це повідомляє Daily News.
Державний секретар кардинал П'єтро Паролін, офіційний представник Святого Престолу, заявив журналістам у суботу, що днем раніше він побачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню (бойовиків ІДІЛ, – ред.).
Як зазначається, нещодавно на каналі ісламістів у Telegram вийшло відео, в якому вони дають зрозуміти, що Італія є наступною метою екстремістської атаки.
"Очевидно, що не можна не турбуватись, перш за все через безглузду ненависть, яка є", – сказав Паролін.
Однак, за його словами, Ватикан не вживав додаткових заходів після цих заяв.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск засудив поширення мотивованого релігією насильства.
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" назвали Папу Римського Франциска "невірним" і заявили, що він є їхнім ворогом номер один.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа