Ватикан стурбований погрозами ІДІЛ Папі Римському

Про це повідомляє Daily News.

Державний секретар кардинал П'єтро Паролін, офіційний представник Святого Престолу, заявив журналістам у суботу, що днем раніше він побачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню (бойовиків ІДІЛ, – ред.).

Як зазначається, нещодавно на каналі ісламістів у Telegram вийшло відео, в якому вони дають зрозуміти, що Італія є наступною метою екстремістської атаки.

"Очевидно, що не можна не турбуватись, перш за все через безглузду ненависть, яка є", – сказав Паролін.

Однак, за його словами, Ватикан не вживав додаткових заходів після цих заяв.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск засудив поширення мотивованого релігією насильства.