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Ватикан стурбований погрозами ІДІЛ Папі Римському

Офіційний представник Святого Престолу заявив, що бачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню
Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін занепокоєний через відеоролик, у якому терористичне угруповання "Ісламська держава" називає своєю наступною мішенню Папу Римського.
Ватикан стурбований погрозами ІДІЛ Папі Римському Фото: ap.org

Про це повідомляє Daily News.

Державний секретар кардинал П'єтро Паролін, офіційний представник Святого Престолу, заявив журналістам у суботу, що днем раніше він побачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню (бойовиків ІДІЛ, – ред.).

Як зазначається, нещодавно на каналі ісламістів у Telegram вийшло відео, в якому вони дають зрозуміти, що Італія є наступною метою екстремістської атаки.

"Очевидно, що не можна не турбуватись, перш за все через безглузду ненависть, яка є", – сказав Паролін.

Однак, за його словами, Ватикан не вживав додаткових заходів після цих заяв.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск засудив поширення мотивованого релігією насильства.

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" назвали Папу Римського Франциска "невірним" і заявили, що він є їхнім ворогом номер один.

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26 08 2017 23:40
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