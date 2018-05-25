Гарві Вайнштейн здався поліції

Про це повідомляє CNN з посиланням на близьке до розслідування джерело.

Вайнштен звинувачується у згвалтуванні і примушенні до орального сексу. Незабаром він повинен постати перед судом, де вирішуватимуть питання про заставу.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

Додамо, що американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

Відзначимо, що дружина Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення.