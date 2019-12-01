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Вибух в пекарні Парижа: четверо загиблих, 30 постраждалих

З п'ятьох людей у критичному стані двоє пожежників і троє громадян
Четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них — двоє пожежників, заявила місцева влада.
Вибух в пекарні Парижа: четверо загиблих, 30 постраждалих Фото: AFP

Попередньо, кількість поранених зросла до 30, зокрема, п’ятеро з них дістали важких травм.

На місце вибуху мобілізували 200 рятувальників. Прокуратура Парижа почала розслідування інциденту.

Французький канал BFMTV з посиланням на префектуру поліції повідомив, що причиною вибуху став витік газу.


Фото: epa

Наразі мобілізовано 200 пожежних і 100 поліцейських. Четверо пожежників постраждали.

Пожежна служба проводить термінову евакуацію з сусідніх будівель з використанням двох вертольотів служби цивільної оборони. Створено велику зони безпеки, більшу частину вулиці перекрито.

Розташовану на першому поверсі чотириповерхової будівлі пекарню повністю знищено. У найближчих будинках вибиті шибки і зламані рами.

Нагадаємо, у пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. Місцеві медіа повідомляють про поранених, проте їхня кількість також невідома.

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12 01 2019 14:27
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