Вибух в пекарні Парижа: четверо загиблих, 30 постраждалих
Попередньо, кількість поранених зросла до 30, зокрема, п’ятеро з них дістали важких травм.
На місце вибуху мобілізували 200 рятувальників. Прокуратура Парижа почала розслідування інциденту.
Французький канал BFMTV з посиланням на префектуру поліції повідомив, що причиною вибуху став витік газу.
Фото: epa
Наразі мобілізовано 200 пожежних і 100 поліцейських. Четверо пожежників постраждали.
Пожежна служба проводить термінову евакуацію з сусідніх будівель з використанням двох вертольотів служби цивільної оборони. Створено велику зони безпеки, більшу частину вулиці перекрито.
Розташовану на першому поверсі чотириповерхової будівлі пекарню повністю знищено. У найближчих будинках вибиті шибки і зламані рами.
Нагадаємо, у пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. Місцеві медіа повідомляють про поранених, проте їхня кількість також невідома.
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