Вболівальники "Баварії" вивісили банер: "Зозуля, забирайся з футболу!", - ОНОВЛЕНО

Банер провисів тільки декілька хвилин, після чого був прибраний

Вболівальники найсильнішого клуба Німеччини "Баварії" негативно висловилися щодо ситуації українського футболіста Романа Зозулі.

Під час матчу Кубка Німеччини проти "Вольфсбурга", який "Баварії" виграла 1:0, вболівальники мюнхенців вивісили банер адресований українському нападнику "Бетіса" Роману Зозулі.

"Нацисти, забирайтеся з футболу! Зозуля, пішов геть".



Фото: Скріншот

Банер провисів тільки декілька хвилин, після чого був прибраний.

Оновлення. Генеральне консульство України в Мюнхені зажадало вибачень від мюнхенської "Баварії" за витівку її фанатів, які під час матчу Кубка Німеччини розтягнули банери з написами проти українського нападника Романа Зозулі.

"Генеральне консульство України в Мюнхені засуджує прояви неповаги і безпідставних звинувачень із боку фанатів флагмана світового футболу як на адресу українського гравця Романа Зозулі, так і на адресу всіх патріотів України, під час матчу Кубка Німеччини "Баварія" - "Вольфсбург"! Ми адресуємо в правління ФК "Баварія" відповідний лист із вимогою реакції і вибачень від Клубу", - повідомили в консульстві.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань. Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі. Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини. Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".