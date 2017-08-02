Вболівальники "Баварії" вивісили банер: "Зозуля, забирайся з футболу!", - ОНОВЛЕНО
Під час матчу Кубка Німеччини проти "Вольфсбурга", який "Баварії" виграла 1:0, вболівальники мюнхенців вивісили банер адресований українському нападнику "Бетіса" Роману Зозулі.
"Нацисти, забирайтеся з футболу! Зозуля, пішов геть".
Фото: Скріншот
Банер провисів тільки декілька хвилин, після чого був прибраний.
Оновлення. Генеральне консульство України в Мюнхені зажадало вибачень від мюнхенської "Баварії" за витівку її фанатів, які під час матчу Кубка Німеччини розтягнули банери з написами проти українського нападника Романа Зозулі.
"Генеральне консульство України в Мюнхені засуджує прояви неповаги і безпідставних звинувачень із боку фанатів флагмана світового футболу як на адресу українського гравця Романа Зозулі, так і на адресу всіх патріотів України, під час матчу Кубка Німеччини "Баварія" - "Вольфсбург"! Ми адресуємо в правління ФК "Баварія" відповідний лист із вимогою реакції і вибачень від Клубу", - повідомили в консульстві.
Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.
1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.
Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.
Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.
Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".
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