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Вбраний як Санта чоловік влаштував стрілянину на хелловінській вечірці у США

Внаслідок стрілянини постраждали троє людей
Чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас. Троє людей отримали поранення.
Вбраний як Санта чоловік влаштував стрілянину на хелловінській вечірці у США Фото: mystatesman.com

Про це пише My Statesman з посиланням на поліцію.

За інформацією ЗМІ, двоє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації.

Нападника затримали на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні.

За даними слідства, чоловік був знайомий з постраждалими і прийшов на вечірку як гість. Мотиви злочину поки не уточнюються.

Нагадаємо, минулоріч у Німеччині зафіксували щонайменше 370 нападів з боку злочинців переодягнених у "страшних клоунів".

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29 10 2017 21:20
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