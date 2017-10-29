CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас. Троє людей отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вбраний як Санта чоловік влаштував стрілянину на хелловінській вечірці у США
Внаслідок стрілянини постраждали троє людей
Фото: mystatesman.com
Про це пише My Statesman з посиланням на поліцію.
За інформацією ЗМІ, двоє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації.
Нападника затримали на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні.
За даними слідства, чоловік був знайомий з постраждалими і прийшов на вечірку як гість. Мотиви злочину поки не уточнюються.
Нагадаємо, минулоріч у Німеччині зафіксували щонайменше 370 нападів з боку злочинців переодягнених у "страшних клоунів".
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29 10 2017 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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