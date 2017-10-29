Вбраний як Санта чоловік влаштував стрілянину на хелловінській вечірці у США

Чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас. Троє людей отримали поранення.

Про це пише My Statesman з посиланням на поліцію.

За інформацією ЗМІ, двоє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації.

Нападника затримали на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні.

За даними слідства, чоловік був знайомий з постраждалими і прийшов на вечірку як гість. Мотиви злочину поки не уточнюються.

Нагадаємо, минулоріч у Німеччині зафіксували щонайменше 370 нападів з боку злочинців переодягнених у "страшних клоунів".