Убили главу фракції БПП у міськраді Сєвєродонецька, - ОНОВЛЕНО

Вчора ввечері був убитий глава фракції "Блок Петра Порошенко" в Сєвєродонецькій міському раді, громадський діяч Сергій Самарський.

Вбивць шукають правоохоронні органи, повідомив глава Луганської обладміністрації Юрій Гарбуз в Facebook.

Видання Луганщина.ua пише з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що труп Самарського був виявлений близько першої ночі в районі житлового комплексу "Мрія" в Сєвєродонецьку після заяви в поліцію його дружини, яка не змогла йому додзвонитися після роботи. Відомо, що Самарський дзвонив дружині, виходячи з приміщення міської ради о 18:00.

Джерело зазначає, що труп Самарського виявлений з ознаками насильницької смерті - розбита голова.

Останній пост Сергія Самарського в Facebook була опублікована 1 листопада.

"Шановні депутати від сєверодонецького оппоблока. 2 листопада о 13:00 знову скликана сесія. Вона буде скликатися щодня до тих пір поки або ви зберетеся, щоб прийняти важливі питання, або ваші обранці винесуть вас з ваших місць дислокації. Прошу прийти і взяти участь в життя міста", - написав Самарський.

Раніше, 29 жовтня, Самарський виклав на своїй сторінці повідомлення:

"У лігві" русского мира "вирішували питання про відкликання депутатів і мера в Сєвєродонецьку. 28 жовтня нібито відбулися збори жителів міста, які вирішили відкликати мера Казакова та деяких депутатів міської ради. Про це пише рупор оппоблока і особисто Ігоря Буткова - Олексій Свєтіков. При цьому, зі слів того ж "рупора", зліт відбувся з другої спроби".

Оновлення: Поліція Луганської області повідомляє, що труп Самарського знайшли о 00:30 біля будинку №1 МЖК "Мрія". Порушено кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Фото: facebook.com/policeLG

Речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай підтвердила факт убивства.

"Близько пів на першу ночі тіло Сергія Самарського знайшли у районі будинку №1 ЖК "Мрія" міста Сєверодонецька з ознаками насильницької смерті – розбита голова", – сказала Погукай, інформує "Українська правда".

Вона додала, що наразі судові медики проводять розтин тіла з метою встановлення остаточної причини смерті. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – сказала Погукай.

Вона додала, що поліція розглядає декілька версій убивства.

"Основна – убивство на підґрунті його політичної діяльності, бо він був дуже відомою людиною у місті, займав таку активну позицію і дуже підтримував інтереси громадян. Не відкидається версія розбійного нападу і інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства", – сказала Погукай.

Нагадаємо, що перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що кількість зареєстрованих у 2017 році умисних вбивств є найнижчою за останні 20 років.