Убитий в Маріуполі полковник СБУ виявив близько 80 ворожих агентів, – Бутусов

На рахунку полковника контррозвідки Олександра Хараберюша, який загинув під час теракту в Маріуполі, близько 80 затримань російських агентів і терористів.

Про це розповів редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"39-річний Олександр Хараберюш, позивний "Душман", був одним із найрезультативніших українських контррозвідників у цій війні. Родом із Донецька, він справою довів свою вірність Україні. На його рахунку – близько 80 затримань російських агентів і терористів, у більшості захоплень він брав участь особисто. У важкій війні з російськими спецслужбами, які налагодили масовий закид агентури для проведення диверсій, Донецька СБУ відповідала ударом на удар. Хараберюш зіграв ключову роль у виявленні та викритті трьох зрадників у рядах Донецької СБУ (у тому числі співробітника контррозвідки і шифрувальника), завербованих російською розвідкою – Третяка, Никифорова, Косяка", – написав Бутусов.

За його словами, вбивством полковника Хараберюша ворог завдав Україні важкого удару.

"Олександр Хараберюш був абсолютно не публічною людиною, його ім'я не було відоме у суспільстві, проте добре відомий у таємній війні двох спецслужб. Ворог добре розумів, наскільки велику загрозу полковник несе для їхніх операцій в Україні, зумів виявити місце проживання і влаштувати теракт", – зазначив Бутусов.

Нагадаємо, в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.

Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.