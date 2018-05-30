Вбитий журналіст Бабченко виховував шістьох прийомних дітей

У російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили ввечері 29 травня, було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Опікуном прийомних дітей була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна.

"Мало хто знає, що у російського журналіста Аркадія Бабченка було 6 прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами. Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якої діти досі живуть в орендованій трикімнатній квартирі", – написав російський блогер Олександр Фельдман в Facebook.

Блогер пише про те, що сім'я Бабченка забрала цих дітей з дитячих будинків. Всі вони були "дуже складні".

Фото: Олександр Фельдман Facebook

"Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати білизну, серйозно відставали в розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. У когось був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а у однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, вона не знала, що таке виноград", – йдеться у повідомленні блогера.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.