Вбитий журналіст Бабченко виховував шістьох прийомних дітей
Опікуном прийомних дітей була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна.
"Мало хто знає, що у російського журналіста Аркадія Бабченка було 6 прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами. Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якої діти досі живуть в орендованій трикімнатній квартирі", – написав російський блогер Олександр Фельдман в Facebook.
Блогер пише про те, що сім'я Бабченка забрала цих дітей з дитячих будинків. Всі вони були "дуже складні".
Фото: Олександр Фельдман Facebook
"Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати білизну, серйозно відставали в розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. У когось був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а у однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, вона не знала, що таке виноград", – йдеться у повідомленні блогера.
Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.
Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.
Столична поліція розглядає дві версії вбивства.
ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.
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