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Вбивство адвоката Грабовського: в Одесі знайшли тіло ймовірно свідка Федосенка

Працівник служби розшуку людей пообіцяв уточнити більш детальну інформацію вбивства людини і отримати додаткові фото для впізнання
Адвокат Оксана Соколовська викликалася на опізнання трупа, схожого на свідка у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського - Сергія Федосенка, який безвісти зник минулого року.
Вбивство адвоката Грабовського: в Одесі знайшли тіло ймовірно свідка Федосенка Юрій Грабовський. Фото: www.rbc.ua

"05 січня 2017 року одержала дзвінок зі Служби розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на впізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. Змушена була відкласти всі сімейні плани і виїхати в Нацполіцію. Знайдений труп в Одесі по базі проходить як неопізнаний, мати Федосенко відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин", - написала Соколовська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, труп має велику схожість (90%) з моїм помічником, свідком (Федосенком. - Ред.) у справі вбивства Юрія Грабовського.

Вона уточнила, що працівник служби розшуку людей пообіцяв уточнити більш детальну інформацію вбивства людини і отримати додаткові фото для впізнання.

"До сьогоднішнього дня на зв'язок зі мною не виходили. При цьому мала необережність повідомити, хто такий Сергій (Федосенко. - Ред.) і в зв'язку з чим він розшукується", - написала Соколовська.

Нагадаємо, у березні Юрія Грабовського, адвоката російського спецназівця Олександра Александрова, знайшли вбитим.

За словами Матіоса, Грабовського викрали в Одесі. Матіос також натякнув на причетність російських спецслужб до викрадення.

Нещодавно військова прокуратура завершила розслідування вбивства адвоката Юрія Грабовського. У відомстві вважають, що підсудні вбили адвоката з метою пограбування.

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10 01 2017 13:44
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