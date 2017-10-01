Вбивство адвоката Грабовського: в Одесі знайшли тіло ймовірно свідка Федосенка
"05 січня 2017 року одержала дзвінок зі Служби розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на впізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. Змушена була відкласти всі сімейні плани і виїхати в Нацполіцію. Знайдений труп в Одесі по базі проходить як неопізнаний, мати Федосенко відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин", - написала Соколовська на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, труп має велику схожість (90%) з моїм помічником, свідком (Федосенком. - Ред.) у справі вбивства Юрія Грабовського.
Вона уточнила, що працівник служби розшуку людей пообіцяв уточнити більш детальну інформацію вбивства людини і отримати додаткові фото для впізнання.
"До сьогоднішнього дня на зв'язок зі мною не виходили. При цьому мала необережність повідомити, хто такий Сергій (Федосенко. - Ред.) і в зв'язку з чим він розшукується", - написала Соколовська.
Нагадаємо, у березні Юрія Грабовського, адвоката російського спецназівця Олександра Александрова, знайшли вбитим.
За словами Матіоса, Грабовського викрали в Одесі. Матіос також натякнув на причетність російських спецслужб до викрадення.
Нещодавно військова прокуратура завершила розслідування вбивства адвоката Юрія Грабовського. У відомстві вважають, що підсудні вбили адвоката з метою пограбування.
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