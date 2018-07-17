"Вбивство Бабченка": СБУ перевірить, чи дійсно на записах є Герман

На них так званий організатор вбивства Герман нібито розмовляє з Олексієм Цимбалюком – "виконавцем", який співпрацював з правоохоронцями

Служба безпеки перевірить, чи дійсно на оперативних записах про підготовку вбивства журналіста Аркадія Бабченка присутній підозрюваний Борис Герман.

Тоді суд задовольнив клопотання слідства про проведення експертизи, свідчить рішення Шевченківського райсуду Києва від 9 липня, оприлюднене 16 липня.

Експерти мають вирішити, чи брав участь Герман у розмовах, зафіксованих у 11 файлах, та які "конкретно слова та фрази ним промовлені". Йдеться про записи від квітня та травня.

На них так званий організатор вбивства Герман нібито розмовляє з Олексієм Цимбалюком – "виконавцем", який співпрацював з правоохоронцями.

У рішенні зазначено, що Головне слідче управління СБУ, яке розслідує справу, отримало диски з відео від Департаменту захисту національної державності відомства, який проводив слідчі дії.

Також слідчим передали протоколи, в яких розшифровані розмови.