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"Вбивство Бабченка": СБУ перевірить, чи дійсно на записах є Герман

На них так званий організатор вбивства Герман нібито розмовляє з Олексієм Цимбалюком – "виконавцем", який співпрацював з правоохоронцями
Служба безпеки перевірить, чи дійсно на оперативних записах про підготовку вбивства журналіста Аркадія Бабченка присутній підозрюваний Борис Герман.
"Вбивство Бабченка": СБУ перевірить, чи дійсно на записах є Герман Фото: strana.ua

Тоді суд задовольнив клопотання слідства про проведення експертизи, свідчить рішення Шевченківського райсуду Києва від 9 липня, оприлюднене 16 липня.

Експерти мають вирішити, чи брав участь Герман у розмовах, зафіксованих у 11 файлах, та які "конкретно слова та фрази ним промовлені". Йдеться про записи від квітня та травня.

На них так званий організатор вбивства Герман нібито розмовляє з Олексієм Цимбалюком – "виконавцем", який співпрацював з правоохоронцями.

У рішенні зазначено, що Головне слідче управління СБУ, яке розслідує справу, отримало диски з відео від Департаменту захисту національної державності відомства, який проводив слідчі дії.

Також слідчим передали протоколи, в яких розшифровані розмови.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

 

 

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17 07 2018 16:52
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