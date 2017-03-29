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Вбивство депутата Вороненкова: в Росії порушили кримінальну справу

У провадженні даного слідчого знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство
У Росії порушено кримінальну справу за фактом вбивства в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Вбивство депутата Вороненкова: в Росії порушили кримінальну справу Денис Вороненков. Фото: Коммерсант

"Слідчий комітет порушив справу щодо вбивства Вороненкова. Вона знаходиться у слідчого СК РФ Дениса Жерєнова", - сказав співрозмовник агентства "РИА Новости".

Також зазначається, що у провадженні у цього слідчого знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство.

Адвокат екс-депутата Андрєй Грівцов повідомив, що йому не сказали про порушення справи за фактом вбивства підзахисного.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

 

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