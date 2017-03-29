Вбивство депутата Вороненкова: в Росії порушили кримінальну справу

У провадженні даного слідчого знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство

У Росії порушено кримінальну справу за фактом вбивства в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

"Слідчий комітет порушив справу щодо вбивства Вороненкова. Вона знаходиться у слідчого СК РФ Дениса Жерєнова", - сказав співрозмовник агентства "РИА Новости".

Також зазначається, що у провадженні у цього слідчого знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство.

Адвокат екс-депутата Андрєй Грівцов повідомив, що йому не сказали про порушення справи за фактом вбивства підзахисного.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.