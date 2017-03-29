Вбивство депутата Вороненкова: в Росії порушили кримінальну справу
"Слідчий комітет порушив справу щодо вбивства Вороненкова. Вона знаходиться у слідчого СК РФ Дениса Жерєнова", - сказав співрозмовник агентства "РИА Новости".
Також зазначається, що у провадженні у цього слідчого знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство.
Адвокат екс-депутата Андрєй Грівцов повідомив, що йому не сказали про порушення справи за фактом вбивства підзахисного.
Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану