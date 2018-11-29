Вбивство Хашоггі: Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

"Цьогодні Канада відповідно до акту Магнітського запровадила персональні санкції щодо 17 осіб, які, згідно з думкою нашого уряду, відповідальні або причетні до позасудового і екстериторіального вбивства Джамаля Хашоггі" - повідомила голова МЗС Канади Христя Фріланд.

Фріланд наголосила, що вбивство Хашоггі є немислимою атакою на свободу слова та думки. "Ця справа не закрита. Канада продовжує закликати до надійного та незалежного міжнародного розслідування" - наголосила вона. Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина. Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії. Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію. Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.