Вбивство Хашоггі розслідуватиме спеціальна комісія ООН

“Я очолюватиму незалежне міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, що розпочнеться із візиту до Туреччини 28 січня - 3 лютого 2019 року”, - повідомила спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард, інформує Reuters.

Вона додала, що вивчатиме обставини злочину, а також “природу і масштаб відповідальності за вбивство держав і осіб”.

“Мої висновки та рекомендації будуть представлені під час червневої сесії Ради із прав людини ООН”, - уточнила доповідач.

Під її керівництвом працюватиме три експерти, які серед іншого розумітимуться на судовій експертизі.

“Інформації про те, чи намагатиметься ця група потрапити до Саудівської Аравії поки немає”, - зазначає Reuters.

Також, прокурор вимагає смертної кари для п'яти обвинувачених у вбивстві Хашоггі. На першому засіданні були присутні 11 осіб.