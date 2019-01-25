Вбивство Хашоггі розслідуватиме спеціальна комісія ООН
“Я очолюватиму незалежне міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, що розпочнеться із візиту до Туреччини 28 січня - 3 лютого 2019 року”, - повідомила спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард, інформує Reuters.
Вона додала, що вивчатиме обставини злочину, а також “природу і масштаб відповідальності за вбивство держав і осіб”.
“Мої висновки та рекомендації будуть представлені під час червневої сесії Ради із прав людини ООН”, - уточнила доповідач.
Під її керівництвом працюватиме три експерти, які серед іншого розумітимуться на судовій експертизі.
“Інформації про те, чи намагатиметься ця група потрапити до Саудівської Аравії поки немає”, - зазначає Reuters.
Також, прокурор вимагає смертної кари для п'яти обвинувачених у вбивстві Хашоггі. На першому засіданні були присутні 11 осіб.
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