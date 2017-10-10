Вбивство Нємцова: вироки засудженим залишили у силі
Верховний суд, розглянувши апеляцію засуджених у справі про вбивство Нємцова, вирішив залишити у силі вироки засудженим. Про це повідомляє "Новая газета".
У суді адвокат сім'ї Нємцових Вадим Прохоров нагадав, що потерпілі переконані у винуватості всіх підсудних, за винятком Хамзата Бахаєва і просили повернути його справу в прокуратуру.
Російська прокуратура заперечувала проти задоволення апеляційних скарг і захисту, і потерпілих.
Нагадаємо, 13 липня Московський окружний військовий суд засудив Заура Дадаева, якого звинувачують у вбивстві політика Бориса Нємцова, до 20 років колонії суворого режиму і штрафу в 100 тисяч рублів.
Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.
Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.
З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.
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