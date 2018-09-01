Вбивство Ноздровської: батько юристки розповів як їм погрожували друзі Россошанського

"На останньому засіданні суду один з друзів-наркоманів сказав, що у нього всюди є свої люди, я підіпру двері та спалю хату разом із тобою та твоєю сім'єю"

Друзі та родина Дмитра Россошанського, який збив на смерть сестру правозахисниці Ірини Ноздровської, постійно погрожували їй та її родині.

Про це розповів батько Ірини Ноздровської Сергій в ефірі "Прямого".

Батько Ноздровської наголосив, що Дмитра Россошанського, винного у ДТП, у якому загинула сестра Ірини Ноздровської, Вишгородський суд навіть не взяв під домашній арешт.

"Він ходив зі своїм дружками-наркоманами по вулиці і погрожував нам. Побив онуку біля магазину. Були різні погрози. А після одного з засідань в Обухівському суді, куди перевели справу, батько Россошанського сказав Ірині: "Ти погано закінчиш". На кожне засідання вони привозили молодиків, які нам погрожували. На останньому засіданні суду один з друзів-наркоманів сказав, що у нього всюди є свої люди, я підіпру двері та спалю хату разом із тобою та твоєю сім'єю", - розповів він про погрози родині.

Сергій підкреслив, що останні погрози були два тижні тому.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку в с. Демидів 30 вересня 2015 року на смерть збив племінник тодішнього голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

Вчора у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.

Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.