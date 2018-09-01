Вбивство Ноздровської: батько юристки розповів як їм погрожували друзі Россошанського
Про це розповів батько Ірини Ноздровської Сергій в ефірі "Прямого".
Батько Ноздровської наголосив, що Дмитра Россошанського, винного у ДТП, у якому загинула сестра Ірини Ноздровської, Вишгородський суд навіть не взяв під домашній арешт.
"Він ходив зі своїм дружками-наркоманами по вулиці і погрожував нам. Побив онуку біля магазину. Були різні погрози. А після одного з засідань в Обухівському суді, куди перевели справу, батько Россошанського сказав Ірині: "Ти погано закінчиш". На кожне засідання вони привозили молодиків, які нам погрожували. На останньому засіданні суду один з друзів-наркоманів сказав, що у нього всюди є свої люди, я підіпру двері та спалю хату разом із тобою та твоєю сім'єю", - розповів він про погрози родині.
Сергій підкреслив, що останні погрози були два тижні тому.
Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку в с. Демидів 30 вересня 2015 року на смерть збив племінник тодішнього голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Вчора у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.
Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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