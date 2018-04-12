Вбивство поліцейських у Княжичах: Підозрюваному дали керівну посаду
Куряту офіційно призначили на цю посаду 15 листопада, повідомляє "Слідство.Інфо".
"Враховуючи, що Курята Л.Л. має значний досвід роботи, у тому числі й на оперативних та керівних посадах, у Національній поліції прийнято рішення про призначення його […] на посаду начальника Бахмутського відділу поліції", – йдеться у відповіді поліції на запит розслідувального проекту.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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